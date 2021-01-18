Fenerbahçe'de 2 sakatlık şoku birden!

Fenerbahçe'nin stoper oyuncusu Serdar Aziz ve Enner Valencia sakatlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de 2 sakatlık şoku birden!
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18 Ocak 2021 20:28
Süper Lig'İn 19. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Fenerbahçe'de sakatlık problemi yaşanıyor.

Sarı - lacivertlilerin stoper oyuncusu Serdar Aziz, 59. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı. Serdar Aziz'in yerine ise Mauricio Lemos oyuna dahil oldu.

Öte yandan Fenerbahçe'de Enner Valencia da sakatlandı. 76. dakikada sakatlanan oyuncu, sağlık görevlileriyle birlikte kenara gelirken, İsmail Yüksek oyuna giren isim oldu.



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