Fenerbahçe'de 2 sakatlık şoku birden!

Süper Lig'İn 19. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Fenerbahçe'de sakatlık problemi yaşanıyor.



Sarı - lacivertlilerin stoper oyuncusu Serdar Aziz, 59. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı. Serdar Aziz'in yerine ise Mauricio Lemos oyuna dahil oldu.



Öte yandan Fenerbahçe'de Enner Valencia da sakatlandı. 76. dakikada sakatlanan oyuncu, sağlık görevlileriyle birlikte kenara gelirken, İsmail Yüksek oyuna giren isim oldu.



