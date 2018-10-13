Fenerbahçe'de 2. dalga! Konu adliyeye taşınıyor...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görevinden alınan yardımcılar ve kadro dışı bırakılan futbolcularla ilgili sözleri gündem olmuştu. Ancak bitmedi. Sırada konunun adliyeye taşınması var ve Koç'un bilgisi dahilinde çok daha fazla konunun olduğu da gelen bilgiler arasında.

12 Ekim 2018 09:14
Fenerbahçe'de 2. dalga! Konu adliyeye taşınıyor...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, günlerce beklenen açıklamayı önceki gün yapmış, görevine son verilen antrenörler ve kadro dışı bırakılan oyuncularla ilgili inanılmaz ifadeler kullanmıştı. Ancak bu rüzgar hemen dinmeyecek gibi görünüyor.
Kulis bilgilerine göre Koç'un hakim olduğu daha çok konu var ve karşı cepheden gelecek bir yalanlama ya da yanıt olursa o zaman yeni defterleri de açacak. İkinci dalganın bir başka boyutu da adliye...

Suç duyurularında bulunacak Fenerbahçe Kulübü'nün kadro dışı bırakılan isimlere para cezası vermeyi de düşündüğü vurgulandı.

Hocalar kayıp!

Şok ifadelerle suçlanan 3 yardımcı antrenör ise adeta kayıplara karıştı. En yakınlarının bile telefonlarına çıkmayan antrenörlerin bir savunma yapıp yapmayacağı merak konusu. İddialardan çok rahatsız olan Fenerbahçe'nin eski hocası Aykut Kocaman'ın ise yakın çevresine, "Bunlar benim açımdan cevap verilecek açıklamalar değil. " ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Ali Koç ne demişti?

Beşikaş maçı öncesi soyunma odasında rulo halinde bir halı var. Bir arkadaş, 'Bu ne?' diye soruyor. Turgay Altay, 'Beşiktaş bizi yenecek, hocanın cenazesini bu halıya saracağız' yanıtını veriyor. İstedikleri olmadı, maç berabere bitti"

Cuma günü mesai bitiminde işlerine son verip, tesislere girişlerini yasakladık. Bilgisayarlarına baktığımızda, takımla ilgili tüm verilerin, bilgilerin üçüncü kişilerle paylaştığı ortaya çıktı. Geçen seneki bilgileri ise silmişler"

"6 yerli oyuncu ve 3 yönetici oturduk, konuştuk. Volkan önce bana, sonra başkan vekilimize çok daha büyük saygısızlık yaptı. 'Bize bunu yapan, Samandıra'da neler yapmaz?' diye düşündüm ve bu kararı aldım"

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