Fenerbahçe'de 16'lık Arda Güler göz doldurdu!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik sorumlu olarak takımın başına geçmesiyle beraber özel bir isim antrenmanlarda yer almaya başladı. 16 yaşındaki Arda Güler, Belözoğlu'nun kararıyla son 3 gündür A takımla idmanlara çıkıyor.Altyapıda da Emre Belözoğlu'nun yakından takip ederek, 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamasını sağladığı genç yetenek, kısa sürede Samandıra'da adından söz ettirdi. Yeteneği, çalışkanlığı ve genç yaşına rağmen soğukkanlı duruşuyla beğeni kazanan Arda, şimdiden alkışları topladı. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin U19 takımında da forma giyen solak yıldız, hem pas antrenmanlarında hem de çift kale maçlarda kalitesini göstermesini bildi.Ciddi anlamda gelecek vaat eden Arda Güler konusunda Emre Belözoğlu bir hayli hassas davranıyor. Şu anda A takımda hemen maça çıkması gündemde olmasa da antrenmanlara alışması ve bu seviyeye hızlı adapte olması hedefleniyor. Ömer Faruk Beyaz konusunda yaşanan hayal kırıklığının da tekrar edilmemesi isteniyor. Bu konuda deneyim kazanan sarı-lacivertliler, Arda Güler için çok daha sakin ve planlı yaklaşıyor.