Fenerbahçe'de camia ve taraftarlar Yeni Malatya maçının ardından şu soruya yanıt arıyor...Maça çıkan ile soyunma odasından dönen takım neden bu kadar farklıydı? Devre arası dönüşü oyuncuların niye yüzünden düşen bin parçaydı?Evinde Yeni Malatya'ya 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de şok yenilginin nedenleri Samandıra'da masaya yatırılırken, taraftarlar en çok maça yüksek motivasyonla başlayan futbolcuların ikinci yarıya neden inançsız, isteksiz, dağınık ve demoralize halde çıktıklarını merak ediyor.Başlama düdüğü öncesi kendi yarı alanlarında kenetlenerek birbirlerine galibiyet sözü veren futbolcular, peş peşe gelen gollerden sonra hırslanıp maçı çevirmek için çırpınmak şöyle dursun, korkunç bir özgüven kaybının içine düşerek psikolojik çöküntü yaşamaları hayret uyandırmıştı.Buna rağmen herkes devre arasında yeniden motive olup, ikinci yarıda maçı çevirmek için oyuncuların içeriden hırs küpü olarak çıkmalarını bekliyordu. Ancak tünelde bulunan görevliler, futbolcuların suratlarından düşenin bin parça olduğunu, aralarında olması beklenen motivasyon konuşmaları şöyle dursun herkesin dağınık halde ayrı ayrı sahaya çıktığını ifade ederlerken, bu durum akıllara 'İçeride neler yaşandı?' ve 'o 15 dakikada ne oldu?' sorularını getirdi.F.Bahçe bu hafta mutlak 3 puan istiyor. İç sahada peş peşe kaybedilen puanlarla moralleri bozulan futbolculardan, Gaziantep ile Başakşehir maçlarının kazanılması ve 'Bay' kalınacak 15. haftaya sıfır hasarla girilmesi isteniyor. 6 puan alınmasını şart gören teknik heyet, önce zorlu deplasmanda G.Antep'i, ardından bu hafta 'Bay' kalacak Başakşehir'i yenme talimatı verdi.Gaziantep maçında kart cezası bitecek Serdar'ın takıma dönmesi Erol Bulut'un elini rahatlatırken, genç teknik adamın, son üç haftadır kötü oynayan Gökhan Gönül'ün yerine Nazım'a forma vermesi bekleniyor. Forvet hattında da formsuz oyunculara alternatif olarak, sakatlıktan çıkan Ademi'nin süre alma ihtimali de güçlendi.