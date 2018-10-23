Fenerbahçe'de 15 dakikalık Ekici sevinci!

Sivasspor deplasmanında puan kaybetmesi keyifleri kaçırsa da olumlu taraflar da gözlerden kaçmadı. 0-0'lık beraberlik sonrası ortaya konan analizdefaktörü ortaya çıktı.İkinci yarıda 61. dakikada oyuna alınan tecrübeli orta saha oyuncusunun sadece 15 dakika sahada kalmasına rağmen hem bireysel etkisi hem de takıma verdiği katkı gözler önüne serildi.28 yaşındaki oyuncunun, sakatlanana kadar oyunda kaldığı sürede gösterdiği performans alkış aldı. İstatistiklerle ortaya konan bu durum dikkat çekti.Mehmet Ekici'siz ilk yarıda Fenerbahçe rakip kaleye isabetli şut dahi çekemezken, sadece 1 orta açabildi. Ekici'nin oyuna girmesiyle beraber 61 ile 76. dakikalar arasında Fenerbahçe tam 6 net pozisyon yakaladı.4'ü Soldado'nun olmak üzere Eljif Elmas ve Mehmet Ekici'nin şutları vardı. 6 pozisyonun 3'ünde gol pasını Ekici verirken, bir frikik topu da direkten döndü. Özellikle Eljif Elmas'la beraber uyum yakalayan Mehmet Ekici, pozisyonları beraber hazırladı. Mehmet Ekici 3 gollük pas verirken, Eljif'ten de 1 gollük pas çıktı.Bu sezon Mehmet Ekici, Fenerbahçe'de yeterli şansı bulamadı. Phillip Cocu tarafından Avrupa Ligi kadrosuna yazılmayan Ekici, ligde de sadece 5 maçta forma giyebildi. Toplamda da 6 resmi maça çıkan 28 yaşındaki orta saha, gol ve asist katkısı yapamadı. Mehmet Ekici toplamda da 183 dakika şans bulurken, son Sivasspor maçında yalnızca 15 dakika sahada kalabildi.