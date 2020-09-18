Fenerbahçe'de 13. transfer bekleniyor: Diego Perotti

Vedat Muriqi satışı sonrası hücum hattında arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.



Önümüzdeki sezon şampiyonluktan uzak kalmak istemeyen sarı-lacivertliler, transfer dönemine hızlı bir giriş yapmış ve kadrosunu tam 12 isimle güçlendirmişti.



Hücum hattına Sinan Gümüş, Mame Thiam ve Enner Valencia gibi isimleri katan Fenerbahçe'nin, Muriqi'nin satışı sonrası 2 golcü birden kadrosuna katması bekleniyor.



Sabah'ın haberine göre; Kanat arayışlarını da sürdüren Fenerbahçe'de bu doğrultuda sürpriz bir gelişme yaşandı. Transferin hızlı takımlarından Kanarya, uzun süredir gündemde olan Diego Perotti'nin transferinde mutlu sona yaklaştı.



Gazeteci Nicolo Schira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Perotti'nin Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurdu.



SÖZLEŞME 3 YILLIK



Schira paylaşımında Roma'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini Perotti ile de 3 yıllık sözleşme imzalanacağını aktardı. Roma öncesi Avrupa'da Sevilla ve Genoa formaları da giyen Perotti, 2016'da 9 milyon Euro karşılığında Roma'ya transfer olmuştu.



Serie A temsilcisi, 2021'de sözleşmesi bitecek 32 yaşındaki oyuncuyu bu yaz bonservis bedeli ile elinden çıkarmak istiyordu.



