Fenerbahçe'de 12. transfer: Manisalı Talisca

Gelecek vaat eden isimleri kadrosuna katmayı sürdüren Fenerbahçe, Manisaspor'dan Bilal Budak'ı da alıyor .

Fenerbahçe'de 12. transfer: Manisalı Talisca
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03 Eylül 2020 09:00
Gelecek vaat eden isimleri kadrosuna katmayı sürdüren Fenerbahçe, Manisaspor'dan Bilal Budak'ı da renklerine bağlıyor.

16 yaşındaki oyuncunun bugün İstanbul'a gelerek takıma katılacak.

Merkez orta saha oyuncusu olan Bilal Budak, geçtiğimiz sezon çıktığı 21 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. Bilal Budak, Fenerbahçe'nin bu sezonki 12. transferi olacak. 16 yaşındaki orta saha oyuncusu tarzıyla Talisca'ya benzetiliyor. 10 numara pozisyonunda görev yapan oyuncu A takımda genç yaşına rağmen etkileyici bir performans sergiledi.

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