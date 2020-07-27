Yeni sezonda kapsamlı bir yapılanmaya gidecek olan ve Emre Belözoğlu önderliğinde transferlerini yapacak olan Fenerbahçe'de 1 hafta içerisinde cevabı merakla beklenen 10 soruyu hazırladık...
Fenerbahçe'de 1 hafta içinde cevabını bekleyen 10 soru!
Yeni bir yapılanmaya gidecek olan Fenerbahçe'de 1 hafta içerisinde cevap bekleyen 10 soruyu hazırladık...
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27 Temmuz 2020 07:54
Fenerbahçe
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