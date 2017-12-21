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Fenerbahçe'de 1.5 milyon euroluk final Konya'da!

Fenerbahçe yönetiminin Osmanlıspor karşılaşması sonrası devreye soktuğu prim sisteminin son maçı cumartesi günü Konya'da... Alınacak 3 puan yaklaşık 6.75 milyon TL demek.

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe'de 1.5 milyon euroluk final Konya'da!
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21 Aralık 2017 06:38
Fenerbahçe, Konyaspor karşısına bir taşla 3 kuş vurmak için çıkacak… Sarı-lacivertliler, rakibini devirerek yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmanın, Başakşehir'in Kasımpaşa karşısında puan kaybetmesi halinde de liderlik koltuğuna oturmanın hesapları içinde.

Ayrıca Konya mağlup edilirse üst üste 6. galibiyet alınacak ve yönetimin Osmanlıspor maçı sonrası devreye soktuğu prim sistemine göre de 1.5 milyon Euro (yaklaşık 6.75 milyon TL) futbolcular ve Samandıra personeli için yeni yıl hediyesi olacak.

DAĞILIMI SÜREYE GÖRE DEĞİŞECEK

Sivasspor maçıyla başlayan galibiyet serisi Konya karşılaşması ile noktalanacak. 3 puan alınması halinde vaadedilen 1.5 milyon Euro'nun dağılımı; ilk 11'de oynayanlar, sonradan girenler ve kulübede oturanlar olmak üzere farklı olacak. Futbolcuların isteği ile Samandıra personeli de bu primden pay alacak.

Dolu tribün, sağanak yağmur

Konya'da Fenerbahçe'yi statta da zorlu bir atmosfer bekliyor olacak. Bu sezon birçok maçta tribünleri dolduran Konyalılar, cumartesi günkü karşılaşmanın biletlerine de yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmanın kapalı gişe oynanması bekleniyor. Mücadelenin başlayacağı saat olan 19.30'da Konya'daki hava tahminleri 6 derecelik sıcaklık ve sağanak yağmur yağacağı yönünde. Fenerbahçe cephesinde ise tüm bu zorluklara rağmen hedef belli: Konya'yı devirip, ligin ilk yarısını lider bitirmek için Başakşehir'in takılmasını beklemek.



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