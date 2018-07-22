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Fenerbahçe, zorunlu olarak bekliyor! İlk hedef golcü...

Gameiro, Locadia ve Origi gibi birçok yıldız için nabız yoklayan Fenerbahçe yönetimi yanıt bekliyor. FFP anlaşması nedeniyle pazarlığı sıkı tutan Comolli, uygun şartlar oluşunca işi bitirecek

Fenerbahçe, zorunlu olarak bekliyor! İlk hedef golcü...
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22 Temmuz 2018 11:45
Fenerbahçe'de yabancı transferinde yaşanan gecikme Finansal Fair Play kriterlerine bağlandı.

Forvet, orta saha ve stopere takviye yapmayı planlayan yönetim, UEFA'nın 'sattığın kadar alabilirsin' kuralı nedeniyle kiralama formülüne mahkum durumda!

Fernandao'nun satılması, Soldado'nun da sakatlanması üzerine Cocu'nun isteğiyle forvet transferini öne alan yönetim; Atletico Madrid'den Vietto ve Gameiro, Brighton'dan Jürgen Locadia ve Liverpool'lu Origi gibi birçok isim için nabız yokladı.

İŞİ AĞIRDAN ALIYORLAR

Ancak finansal olarak hareket alanı kısıtlı olduğu için yapılan teklifler de fazla cazip olmuyor. Bu nedenle istenen oyuncuların kulüpleri işi ağırdan alıyor.

Bazı oyuncular için hazırlık kampı sonrasının beklenmesi istenirken, bazılarında ise maddi konularda aradaki farkı gidermek için pazarlığın devam ettiği ifade edildi. Sportif direktör Damien Comolli'nin uygun şartlar oluştuğu anda bir golcüyü hemen imzaya getireceği bildirildi.

Comolli'nin ismi gizli tutulan bazı yıldız oyuncularla da görüştüğü belirtiliyor.

GÖZLER UEFA'DA

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin bir gözü de UEFA'da...

Finansal Fair Play anlaşması gereği bu sezon transferi sıfır zararla kapatmak zorunda olan sarı-lacivertli takımın hareket alanı oldukça kısıtlı. Geçtiğimiz ay Nyon'a giderek UEFA'dan esneklik isteyen başkan Ali Koç'un yetkililerle dirsek temasını sürdürdüğü belirtildi. Bir miktar bile esneklik sağlanmasının transferde imzaları arka arkaya getireceği ifade ediliyor.

CAS'ın Milan'ın Avrupa'dan men cezasını kaldırmasının Fenerbahçe'nin bu konudaki umutlarını artırdığı öğrenildi.

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