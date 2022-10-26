Fenerbahçe, zorlu ekim ayını yıktı geçti

Fenerbahçe'de ekim ayı başlarken hem yoğun fikstür hem de zorlu rakipler göz korkutuyordu. Sarı-Lacivertliler, bu kritik dönemin 6 maçını geride bıraktı. Sadece Beşiktaş deplasmanında berabere kalan Jorge Jesus'un öğrencileri, 5 kez sahadan zaferle ayrılarak ekim ayının muhteşem geçmesini sağladı.



DERBİDE PUANLAR PAYLAŞILDI



Fenerbahçe, zorlu ekim ayına ezeli rakibinin evinde başladı. Beşiktaş'a konuk olan Sarı-Lacivertliler, kıran kırana geçen derbide sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Bu sonuç, Fenerbahçe'nin bu ayki ilk ve tek puan kaybı oldu.



KADIKÖY'DE HATA YAPMADI



Sarı-Lacivertliler, B Grubu'nun en zayıf halkası olarak görülen AEK Larnaka karşısında zorlanmadı. Michy Batshuayi perdeyi açtı, Mamas'ın kendi kalesine attığı gol skoru belirledi. Fenerbahçe, grupta büyük avantaj elde etti.



GOL DÜELLOSU NEFES KESTİ



Taraftarlar, ligin o dönemki en formsuz takımlarından Karagümrük karşısında muhtemelen rahat galibiyet bekliyordu ancak gol düellosunda uzatmalara 4-4'lük skorla girildi. Batshuayi'nin 90+5'teki golü Ülker Stadı'nı karnaval yerine çevirdi.



MAÇI KAZANDI İŞİ BİTİRDİ



Rum ekibi, maç öncesi yapılan açıklamalarla ortamı germeye çalıştı. Ancak Fenerbahçe bu oyuna gelmedi. Joao Pedro'nun golüne Trickovski karşılık verdi. Batshuayi, penaltıdan skoru belirledi. Bu galibiyet, grupta ilk 2'yi garantiledi.



BAŞKENTTE RAHAT GALİBİYET



Belki rakip formsuzdu ancak ligin en zorlu atmosferlerinden biriydi. Fenerbahçe, henüz 3. dakikada Batshuayi ile öne geçti, ardından kontrolü hiç bırakmadı. İrfan Can ve Rossi'nin golleriyle Sarı-Lacivertliler rahat kazandı





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