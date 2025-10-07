Fenerbahçe, zora gelemiyor!

Fenerbahçe'de ligin güçlü takımlarına diş geçirememe sorunu devam ediyor. Geçen sezon ligi ilk 6'da bitiren takımlarla oynadığı 10 maçta sadece 3 galibiyet alabilen Kanarya yeni dönemde de Göztepe ve Samsunspor gibi Anadolu'nun zorlu deplasmanlarından çıkamadı.

Lider Galatasaray'ın takıldığı haftada Samsunspor deplasmanında iki puan bırakarak şampiyonluk yarışında farkı kapatma şansını kullanamayan Fenerbahçe'de geçen sezon başlayan 'zor maç sendromu' devam ediyor.

2024-25'te Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ligi ilk 6'da bitiren 5 rakibiyle oynadığı toplam 10 maçta sadece 3 galibiyet (ikisi Başakşehir) alabilen Sarı-Lacivertliler, 3 mağlubiyet ve 4 beraberlikle sadece 13 puan, ligin kalan kısmıyla oynadığı 26 maçta ise 71 puan toplamıştı. Kaybedilen 17 puan takımı şampiyonluktan etmişti.

BU SEZON SADECE TRABZON



Bu sezona da yine Mourinho ile başlayan Kanarya, ikinci haftada oynadığı ilk maçında Göztepe deplasmanında 0-0'lık beraberlikle 2 puan bıraktı. Ardından Domenico Tedesco yönetimindeki ilk sınavda Kadıköy'de Trabzonspor 1-0 mağlup edildi ancak devamı gelmedi.

Alanyaspor ve Kasımpaşa beraberlikleri geçiş sürecindeki sancılar olarak yorumlansa da son oynanan Samsunspor deplasmanındaki skorla henüz 8 haftada 8 puan kaybedildi, liderle fark 6 oldu.

Fenerbahçe'nin ligin güçlü takımlarına diş geçirmekte zorlandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

SON 6 SEZONUN EN KÖTÜSÜ

Teknik direktör ve seçim kaosuyla başlanan sezon Fenerbahçe'nin son 6 yıldaki en kötü başlangıcı olarak kayıtlara geçti.

Sarı-Lacivertliler, ilk 8 haftada 16 puanla, 17'şer puan topladığı 2020-21, 2022-23 ve 2024-25 sezonlarının gerisinde kaldı.

Aynı periyotta bundan önceki en kötü başlangıç ise 2019-20 sezonundaki 14 puanlık dönemdi.



 
