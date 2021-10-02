Fenerbahçe zirveden zemine çakıldı

Süper Lig'de liderliği alınca göklere çıkarılan Fenerbahçe, Avrupa'da hüsran sonrası ağır eleştiriler aldı.

Haber; Hürriyet
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Fenerbahçe zirveden zemine çakıldı
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02 Ekim 2021 10:13
Ligde 16 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, Avrupa'da Olympiakos'a 3-0 yenilince sert eleştirilerin hedefi oldu.

Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın "Fenerbahçe zirveden zemine çakıldı" başlıklı haberine göre; Gustavo, Szalai, Pelkas, Rossi, Mert Hakan, Osayi sergiledikleri futbolla, Pereira da oyunun akışını değiştiren hamleler yapamadığı gerekçesiyle eleştirilerden nasibini aldı.

Gustavo ve Mert Hakan çıkarken taraftardan tepki aldı. Mert Hakan tepkilere alkışlayarak yanıt verdi. Bazı taraftarlar takımlarına destek verirken Pereira da oyuncularla tek tek kucaklaşıp moral bozukluğunun önüne geçmeye çalıştı.

3-4-3 SİSTEMİ YİNE TARTIŞILIYOR

Fenerbahçe'ye oynatmak istediği 3-4-3 sistemi yüzünden Spor otoritelerini ilk günlerden itibaren ikiye bölen Vitor Pereira için işler iyiye giderken durulan ağır eleştiriler son Olympiakos yenilgisiyle yeniden hortladı.

BU İKİ İSİMDEN BİRİ İSTENİYOR

Portekizli teknik adamının orta dörtlünün sağına ve soluna bek özelliği olmayan oyuncuları koymasının arka üçlüyü zora soktuğu yorumları yapılırken her maçta bu bölgede Nazım veya Novak'tan birinin oynaması gerektiği ifade ediliyor.


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