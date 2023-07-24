Fenerbahçe-Zimbru eşleşmesinde ikinci maçın hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak Fenerbahçe - Zimbru eşleşmesinde rövanş maçının hakemi açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe-Zimbru eşleşmesinde ikinci maçın hakemi belli oldu
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24 Temmuz 2023 12:53
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova'nın Zimbru takımı ile yapacağı rövanş maçında İrlandalı hakem Rob Harvey düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçlarının hakemleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin Moldova ekibi Zimbru ile deplasmanda 1 Ağustos Salı günü saat 20.30'da yapacağı ikinci maça, İrlanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Harvey atandı. Harvey'in yardımcılıklarını Robert Clarke ve Wayne McDonnell üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Paul Mclaughlin yapacak.

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