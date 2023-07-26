Haber Tarihi: 26 Temmuz 2023 17:21 - Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023 17:40

Fenerbahçe - Zimbru canlı izle şifresiz: FB- Zimbru maçı S Sport Plus şifresiz canlı izle

Fenerbahçe - Zimbru canlı izle şifresiz izleme detayları belli oldu. UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu ağırlıyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Zimbru canlı izle şifresiz: FB- Zimbru maçı S Sport Plus şifresiz canlı izle
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Edin Dzeko ve Dusan Tadic transferleriyle adından söz ettiren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Zimbru'yu ağırlıyor. İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya, taraftarı önündeki sezonun ilk maçından galip ayrılarak rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmayı hedefliyor. Fenerbahçe-Zimbru maçı S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler google üzerinden 'Fenerbahçe-Zimbru maçı S Sport canlı izle (Fenerbahçe maçı şifresiz yayın) FB Zimbru maçı canlı yayın' araması yapıyor. Fenerbahçe-Zimbru maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde.

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Fenerbahçe - Zimbru maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana gelecek
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Zimbru'yu konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı Sırbistanlı hakem Nenad Minakovic yönetecek. Fenerbahçe - Zimbru maçını S Sport Plus canlı yayınlayacak.

Fenerbahçe, seyircisi önünde sezonun ilk maçında galip gelerek rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmak istiyor.

Eksikler

Yeni transferler Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra Willian Arao, Joao Pedro, Joshua King, Samet Akaydin, Lincoln Henrique, Emre Demir ve Nazım Sangare maç kadrosunda olmayacak.

Muhtemel 11

Fenerbahçe
Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Peres, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, Tadic, Szymanski, Kent, Dzeko



255. karşılaşma


UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova'nın Zimbru takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 255. kez sahne alacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 254 müsabakanın 95'inden galibiyetle ayrıldı. 104 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Fenerbahçe, 55 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 326 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 367 gole engel olamadı.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ne İsmail Kartal'la ikinci katılışı

Fenerbahçe, UEFA'nın kulüp düzeyinde 2021-22 sezonundan itibaren Konferans Ligi adıyla düzenlemeye başladığı futbol turnuvasına ikinci kez katılıyor.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasına ilk katıldığı sezon, İstanbul'da 17 Şubat ve deplasmanda da 24 Şubat 2022'de oynan play-off turu maçlarında, Çekya Cumhuriyeti ekibi Slavia Prag'a 3-2'lik skorlarla yenilerek elenmişti.

Sarı-lacivertlilerin Zimbru karşısındaki ilk mücadelesi, Konferans Ligi tarihindeki 3. maçı olacak. Bu turnuvada toplam 2 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, rakip filelere 4 gol atarken kalesinde 6 gol gördü. 

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