Fenerbahçe - Zenit: İlk 11'ler

Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Rusya'da Zenit ile karşılaşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe - Zenit: İlk 11'ler
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09 Temmuz 2023 18:34
Son güncelleme 09 Temmuz 2023 18:44
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Zenit ile karşılaşacak.

Rusya'da oynanacak turnuvanın ilk maçı Saint-Petersburg Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 19:30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

Fenerbahçe, 4 takımın oluşturduğu turnuvanın ikinci maçında Kızılyıldız, üçüncü maçında ise Neftçi Bakü ile karşılaşacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Nazım, Serdar Aziz, Gustavo, Oosterwolde, Arao, İsmail, Mert Hakan, Burak Kapacak, Kent, Serdar Dursun.

Zenit:  Vasyutin, Karavaev, Chistyakov, Robert, Santos, Barrios, Du Queiroz, Claudinho, Malcom, Mantuan, Cassierra

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