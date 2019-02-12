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Fenerbahçe - Zenit, Bilyoner'de 'Tek Maç'

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Zenit'i karşı karşıya getirecek mücadele, Bilyoner'de "Tek Maç" olarak oynanabiliyor."

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe - Zenit, Bilyoner'de 'Tek Maç'
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12 Şubat 2019 17:08
Süper Lig'de sıkıtnılı günler geçiren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluan devam ediyor. Son 32 Turu'nda sahne alacak Fenerbahçe, Rusya Ligi takımlarından Zenit ile karşı karşıya gelecek.

Bilyoner'de Fenerbahçe'nin Zenit ile oynayacağı maç öncesi önemli gelişmeler yaşandı. Fenerbahçe - Zenit karşılaşmasının "TEK MAÇ" olarak oynanabileceği açıklandı ve mücadeleye olan ilgi daha da arttı.

Bilyoner'de en çok oynananlar listesinde ilk sıraya yerleşen Fenerbahçe - Zenit maçına "TEK MAÇ" oynamak isteyenler, hemen karşılaşmayı kuponlarına ekleyebilirler.

BİLYONER'DE F.BAHÇE - ZENIT MAÇINA OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN...



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