Fenerbahçe, Ze Luis'in kontratını hazırladı!

Portekiz basınına göre Fenerahçe Ze Luis'le 3 senelik kontrat için el sıkıştı, Porto ile uzlaşmaya çalışıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe, Ze Luis'in kontratını hazırladı!
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24 Eylül 2020 10:57
Fenerbahçe derbi öncesi forvet transferi için çalışmaları sürdürüyor.

Sarı-lacivertli takımın gündemdeki isimlerden Ze Luis'le 3 yıllığına anlaşmaya vardığı iddia edildi. Portekiz basını, Yeşil Burun Adalı golcünün İstanbul'a gitmek için Fenerbahçe'nin Porto ile de uzlaşmasını beklediğini ifade etti.

Soares'i Çin'e satan Porto'nun Aboubakar ve Ze Luis'i de gönderdikten sonra mali açıdan büyük rahatlığa kavuşmayı planladığı dile getirildi.

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Ze Luis, Porto'da geçen sezon 31 maça çıkıp, 10 gol attı, 2 de asist yaptı.



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