Fenerbahçe, Zapata için teklif götürdü!

Devre arası transfer döneminde henüz sadece Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna dahil eden Fenerbahçe için İtalya'dan transfer iddiası ortaya atıldı.
İtalyan basınının haberine göre Fenerbahçe, Milan'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Cristian Zapata için harekete geçti.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR
Sarı lacivertli kulübün, 32 yaşındaki futbolcu için Milan'a teklif götürdüğü belirtilirken Milan'ın da sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcuyu teklifin derecesine bağlı olarak satmaya sıcak bakabileceği kaydedildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde FB TV'de yaptığı konuşmada stoper bölgesine bir transfer daha yapmak istediklerini söylemişti.
2013 yılından beri Milan forması giyen Zapata, bu sezon takımı ile 17 maça çıkarken 1 gol kaydetti.
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İtalyan basınının haberine göre Fenerbahçe, Milan'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Cristian Zapata için harekete geçti.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR
Sarı lacivertli kulübün, 32 yaşındaki futbolcu için Milan'a teklif götürdüğü belirtilirken Milan'ın da sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcuyu teklifin derecesine bağlı olarak satmaya sıcak bakabileceği kaydedildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde FB TV'de yaptığı konuşmada stoper bölgesine bir transfer daha yapmak istediklerini söylemişti.
2013 yılından beri Milan forması giyen Zapata, bu sezon takımı ile 17 maça çıkarken 1 gol kaydetti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın