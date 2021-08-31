Fenerbahçe, Zanka'yı da gönderiyor!

Fenerbahçe, Danimarkalı stoperi Mathias Zanka Jorgensen için Royal Antwerp'le anlaştı.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; daha önce Çin ve Suudi Arabistan'dan teklifler alan Mathias Zanka, Belçika ekibi Antwerp'ten gelen teklifi kabul etti. Danimarkalı oyuncu, transfer görüşmelerini sürdürmek ve nihayete erdirmek için Belçika'ya gitti.



Fenerbahçe, 2 milyon euro'ya transfer ettiği ve 1 yıllık sözleşmesi kalan Mathias Zanka için Antwerp'ten 1 milyon euro bonservis bedeli alacak.



Sarı lacivertli formayla 18 Süper Lig maçına çıkan 31 yaşındaki Danimarkalı stoper, 2 gol atma başarısı gösterdi. Zanka, geride kalan 2 sezonda Fortuna Düsseldorf ve Kopenhag'da kiralık olarak oynamıştı.



