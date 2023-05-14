Fenerbahçe Zajc'ta mutlu sona çok yakın

Yeni kontrat görüşmelerinin devam ettiği Miha Zajc, Fenerbahçe'nin son teklifine olumlu yaklaştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe Zajc'ta mutlu sona çok yakın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mayıs 2023 14:45
Miha Zajc
Miha Zajc
Fenerbahçe
Sözleşme yenileme görüşmelerinin sürdüğü Miha Zajc, Fenerbahçe'nin son teklifine olumlu yaklaştı.

Sloven orta sahanın yıllık 1 milyon euro'dan 3 yıllık yeni kontrata kısa süre içinde imza atması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ İLE ANILIYORDU

Jorge Jesus'la sorun yaşadığı iddia edilen 28 yaşındaki orta sahanın adı bir süredir Beşiktaş'la anılıyordu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Zajc bu sezon ligde 20 maça çıktı. 2 gol ve 3 asistle oynadı. 

 
 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery