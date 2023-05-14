Sözleşme yenileme görüşmelerinin sürdüğü Miha Zajc, Fenerbahçe'nin son teklifine olumlu yaklaştı.
Sloven orta sahanın yıllık 1 milyon euro'dan 3 yıllık yeni kontrata kısa süre içinde imza atması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ İLE ANILIYORDU
Jorge Jesus'la sorun yaşadığı iddia edilen 28 yaşındaki orta sahanın adı bir süredir Beşiktaş'la anılıyordu.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Zajc bu sezon ligde 20 maça çıktı. 2 gol ve 3 asistle oynadı.
Sloven orta sahanın yıllık 1 milyon euro'dan 3 yıllık yeni kontrata kısa süre içinde imza atması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ İLE ANILIYORDU
Jorge Jesus'la sorun yaşadığı iddia edilen 28 yaşındaki orta sahanın adı bir süredir Beşiktaş'la anılıyordu.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Zajc bu sezon ligde 20 maça çıktı. 2 gol ve 3 asistle oynadı.