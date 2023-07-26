Fenerbahçe, Zajc ile yeniden anlaştı!

Fenerbahçe'de bir önceki İsmail Kartal dönemindeki başarılı performansıyla dikkat çeken Miha Zajc konusunda yeni bir gelişme yaşandı.
YENİDEN ANLAŞMA SAĞLANDI
Sarı-lacivertli kulüp, İsmail Kartal'ın talebinin ardından sözleşmesi biten Zajc ile yeniden masaya oturdu. Fenerbahçe ve Sloven orta saha tarafı arasında yapılan son görüşmede yeni sözleşme için prensip anlaşması sağlandı.
SON İKİ SEZON PERFORMANSLARI
Miha Zajc, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması altında çıktığı 34 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı. Sloven orta saha, Vitor Pereira ile başlayan, İsmail Kartal ile tamamlanan 2021-2022 sezonunda ise 41 maçta 9 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
YENİDEN ANLAŞMA SAĞLANDI
Sarı-lacivertli kulüp, İsmail Kartal'ın talebinin ardından sözleşmesi biten Zajc ile yeniden masaya oturdu. Fenerbahçe ve Sloven orta saha tarafı arasında yapılan son görüşmede yeni sözleşme için prensip anlaşması sağlandı.
SON İKİ SEZON PERFORMANSLARI
Miha Zajc, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması altında çıktığı 34 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı. Sloven orta saha, Vitor Pereira ile başlayan, İsmail Kartal ile tamamlanan 2021-2022 sezonunda ise 41 maçta 9 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.