Fenerbahçe, Zajc ile yeniden anlaştı!

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın talebinin ardından sözleşmesi biten Miha Zajc ile yeniden masaya oturdu. Yapılan görüşmelerde Sloven orta saha ile yeni sözleşme için prensip anlaşma sağlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Zajc ile yeniden anlaştı!
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26 Temmuz 2023 19:28
Fenerbahçe'de bir önceki İsmail Kartal dönemindeki başarılı performansıyla dikkat çeken Miha Zajc konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

YENİDEN GÖRÜŞME YAPILACAK

Sarı-lacivertli kulüp, İsmail Kartal'ın talebinin ardından sözleşmesi biten Zajc ile yeniden masaya oturdu. Fenerbahçe ve Sloven orta saha tarafı arasında yapılan son görüşmede yeni sözleşme için prensip anlaşması sağlandı.

SON İKİ SEZON PERFORMANSLARI

Miha Zajc, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması altında çıktığı 34 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı. Sloven orta saha, Vitor Pereira ile başlayan, İsmail Kartal ile tamamlanan 2021-2022 sezonunda ise 41 maçta 9 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

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