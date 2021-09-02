Fenerbahçe: "Zajc ayrılmıyor"

Fenerbahçe, Miha Zajc'ın takımdan ayrılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe: 'Zajc ayrılmıyor'
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02 Eylül 2021 22:09
Fenerbahçe'de yapılan transferlerin ardından takımdan ayrılacağı iddiaları olan Miha Zajc için yalanlama geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Miha Zajc ile ilgili çıkan transfer haberleri gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Sloven oyuncunun Rus kulüpleriyle görüştüğü ve Spartak Moskova'nın istekli olduğu iddia ediliyordu.

Geçebn sezon kiralık olarak Genoa forması giyen 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon 5 maça çıktı ve 1 kez ağları sarstı.


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