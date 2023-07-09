Fenerbahçe, Zaha'da mutlu sona doğru...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Transfer için elimizdeki bütün cephaneliği kullanacağız. Tartışılmayacak 3 yıldız alacağız" sözleriyle camiada büyük heyecan ortaya çıkarken, gözler de uzun süredir gündemde yer alan Wilfried Zaha'ya dönmüştü.
Fenerbahçe birçok takımın peşinden koştuğu yıldız isim için girişimlerinde artık son aşamaya geldi.
TEKLİF YÜKSELTİLDİ
Arda'nın gidişi sonrası Sarı Lacivertliler'de transfer bütçesinde eller güçlendi. Fenerbahçe, Fildişi Sahilli yıldız için yeni bir görüşme gerçekleştirip, teklifini yükseltmişti.
Sarı-Lacivertliler'in bu hamlesi sonrası Wilfried Zaha, Fenerbahçe'ye daha da yaklaştı. Transferin artık küçük pürüzlere kaldığı ifade ediliyor.
ARABİSTAN'I BEKLETİYOR
Arap Yarım Adası'ndan da ilgi devam ediyor. Astronomik teklifleri bekleten Zaha, Avrupa'dan ise en güçlü öneriyi aldığı Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe birçok takımın peşinden koştuğu yıldız isim için girişimlerinde artık son aşamaya geldi.
TEKLİF YÜKSELTİLDİ
Arda'nın gidişi sonrası Sarı Lacivertliler'de transfer bütçesinde eller güçlendi. Fenerbahçe, Fildişi Sahilli yıldız için yeni bir görüşme gerçekleştirip, teklifini yükseltmişti.
Sarı-Lacivertliler'in bu hamlesi sonrası Wilfried Zaha, Fenerbahçe'ye daha da yaklaştı. Transferin artık küçük pürüzlere kaldığı ifade ediliyor.
ARABİSTAN'I BEKLETİYOR
Arap Yarım Adası'ndan da ilgi devam ediyor. Astronomik teklifleri bekleten Zaha, Avrupa'dan ise en güçlü öneriyi aldığı Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeye hazırlanıyor.