  •  
    Galatasaray iddiasının ardından flaş açıklama
  •  
    RESMİ - Avrupa'da bir transfer daha geldi!..
  •  
    G.Saray'ın 1 numarası konuştu: "Gururluyum"
  •  
    "Şampiyonlar Ligi'nde istediğim 2 rakip var..."
  •  
    UEFA resmen açıkladı; "Bu sezon mutlaka..."

Fenerbahçe, Yussuf Poulsen'in peşinde

Fenerbahçe, RB Leipzig forması giyen Yussuf Poulsen'i kiralamak istiyor.

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe, Yussuf Poulsen'in peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ağustos 2018 03:50
Mesut Özil'in milli takımı bırakmasıyla sonuçlanan olaylar sonrasında "Almanya'da ırkçılığı hissettim" açıklamasını yapan Yussuf Poulsen için Fenerbahçe'nin bir süredir kulübü RB Leipzig'le görüşme halinde olduğu oraya çıktı.

Cunha'nın transfer edilmesinden sonra Werner ve Augustin'in de arkasında kalan Danimarkalı forvetin, Leipzig'den ayrılmak istediğini yönetimle paylaştığı bildirildi.

Poulsen son olarak Leipzig'in UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Hacken'le oynadığı ve 4-0 kazandığı maçın kadrosuna alınmamıştı. Bu arada Poulsen'e daha önce Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'ın teklif yaptığı iddiası ise asılsız çıkmıştı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için