Fenerbahçe, yurt içinden transfer yapıyor

Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve son olarak Barcelona karşısında ağır bir hezimet yaşayan Fenerbahçe Beko, yurt içinden transfer yapıyor.



Sarı-lacivertliler, ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir forması giyen Alex Perez ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.



Meksikalı guard, bu sezon Bahçeşehir'de ligde 10 maçta 8,1 sayı, 2,4 ribaund ve 6 asist ortalaması yakaladı. 27 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon Zalgiris'te de forma giymişti.



