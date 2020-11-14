Fenerbahçe, yurt içinden transfer yapıyor

Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir'den 27 yaşındaki Meksikalı Alex Perez ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe, yurt içinden transfer yapıyor
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14 Kasım 2020 16:05
Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve son olarak Barcelona karşısında ağır bir hezimet yaşayan Fenerbahçe Beko, yurt içinden transfer yapıyor.

Sarı-lacivertliler, ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir forması giyen Alex Perez ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Meksikalı guard, bu sezon Bahçeşehir'de ligde 10 maçta 8,1 sayı, 2,4 ribaund ve 6 asist ortalaması yakaladı. 27 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon Zalgiris'te de forma giymişti.



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