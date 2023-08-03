Fenerbahçe yüksekten uçuyor! Sezonun fragmanı...

Fenerbahçe'de yeni transferlerin katkısı, hem teknik heyetin hem de taraftarın yüzünü güldürüyor...
Hazırlık maçlarında büyük çıkış yapan Dusan Tadic, klasını Avrupa maçlarında da gösterdi. Konferans Ligi'nde Zimbru ile oynanan rövanş maçında bir gol atan 34 yaşındaki hücum oyuncusu, şimdiden takımın en önemli isimlerinden biri olacağını gözler önüne serdi.
Sırp hücum oyuncusu, "Bana göre en önemli olan şey profesyonel bir şekilde sahada iyi bir varlık göstermiş olmamızdı ve tabii ki galibiyetti. Biraz daha birbirimizi hissetmeye ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Bunun için birlikte daha fazla maça çıkmalıyız. Fiziksel anlamda da çok daha iyi bir noktaya geleceğimizden şüphem yok" diye konuştu.
BATSHUAYI'NİN GÖNLÜNÜ ALDI
Zimbru ile oynanan ilk maçın son dakikalarında oyuna gireceği için tartışma çıkaran, maç sonunda ise kutlamalarda takım arkadaşlarına eşlik etmeyip, soyunma odasının yolunu tutan Michy Batshuayi, önceki gün Moldova'da oynanan rövanş maçında kendine geldi.
İlk 11'de oyuna başlayan Belçikalı golcü, attığı iki golle galibiyetin mimarlarından oldu. Maç içinde çalışkanlığı ile dikkat çeken Batshuayi, 66. dakikada yerini Serdar Dursun'a bıraktı.
''EN UZAĞA GİTMEK İSTİYORUZ''
Takımın son durumuyla ilgili de birtakım değerlendirmelerde bulunan Batshuayi, "Herkes Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyor. Fenerbahçe'nin çok büyük santraforları, çok büyük ofansif oyuncuları var. Hem ofansif anlamda hem de teknik anlamda çok kuvvetli bir takımız. Bunu da herkes biliyor. Burada önemli olan şey çözüm yaratabilmek, çalışmaya en iyi şekilde devam edebilmek. Daha çok çalışarak birbirimizi geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Herkesin de bildiği üzere bizim yapmamız gereken şey, bizim isteğimiz bütün oynadığımız turnuvalarda en uzağa gidebilmek, kupalar kazanabilmek" yorumunu yaptı.
TADIC TARİHE GEÇTİ
Bu arada Dusan Tadic, Zimbru deplasmanında fileleri havalandırırken, kulüp tarihine de geçti. Sırp futbolcu, 34 yaş ve 254 gün ile Avrupa kupaları tarihinde Fenerbahçe formasıyla deplasman golü atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu.
RAKİBİ BELLİ OLUYOR
UEFA Konferans Ligi'nde iç sahada 5-0 ve deplasmanda ise 4-0 kazanılan Zimbru maçları sonrası evine mutlu dönen Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki rakibi bugün belli olacak.
Lüksemburg temsilcisi FC Differ Dange ile Sloven takımı Maribor arasında oynanacak mücadele Kanarya'nın rakibini belirleyecek. İki takım arasında oynanan ilk maç 1-1 sona ererken, tur atlayan takımla Sarı-Lacivertliler 10 Ağustos Perşembe günü Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.
Hazırlık maçlarında büyük çıkış yapan Dusan Tadic, klasını Avrupa maçlarında da gösterdi. Konferans Ligi'nde Zimbru ile oynanan rövanş maçında bir gol atan 34 yaşındaki hücum oyuncusu, şimdiden takımın en önemli isimlerinden biri olacağını gözler önüne serdi.
Sırp hücum oyuncusu, "Bana göre en önemli olan şey profesyonel bir şekilde sahada iyi bir varlık göstermiş olmamızdı ve tabii ki galibiyetti. Biraz daha birbirimizi hissetmeye ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Bunun için birlikte daha fazla maça çıkmalıyız. Fiziksel anlamda da çok daha iyi bir noktaya geleceğimizden şüphem yok" diye konuştu.
BATSHUAYI'NİN GÖNLÜNÜ ALDI
Zimbru ile oynanan ilk maçın son dakikalarında oyuna gireceği için tartışma çıkaran, maç sonunda ise kutlamalarda takım arkadaşlarına eşlik etmeyip, soyunma odasının yolunu tutan Michy Batshuayi, önceki gün Moldova'da oynanan rövanş maçında kendine geldi.
İlk 11'de oyuna başlayan Belçikalı golcü, attığı iki golle galibiyetin mimarlarından oldu. Maç içinde çalışkanlığı ile dikkat çeken Batshuayi, 66. dakikada yerini Serdar Dursun'a bıraktı.
''EN UZAĞA GİTMEK İSTİYORUZ''
Takımın son durumuyla ilgili de birtakım değerlendirmelerde bulunan Batshuayi, "Herkes Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyor. Fenerbahçe'nin çok büyük santraforları, çok büyük ofansif oyuncuları var. Hem ofansif anlamda hem de teknik anlamda çok kuvvetli bir takımız. Bunu da herkes biliyor. Burada önemli olan şey çözüm yaratabilmek, çalışmaya en iyi şekilde devam edebilmek. Daha çok çalışarak birbirimizi geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Herkesin de bildiği üzere bizim yapmamız gereken şey, bizim isteğimiz bütün oynadığımız turnuvalarda en uzağa gidebilmek, kupalar kazanabilmek" yorumunu yaptı.
TADIC TARİHE GEÇTİ
Bu arada Dusan Tadic, Zimbru deplasmanında fileleri havalandırırken, kulüp tarihine de geçti. Sırp futbolcu, 34 yaş ve 254 gün ile Avrupa kupaları tarihinde Fenerbahçe formasıyla deplasman golü atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu.
RAKİBİ BELLİ OLUYOR
UEFA Konferans Ligi'nde iç sahada 5-0 ve deplasmanda ise 4-0 kazanılan Zimbru maçları sonrası evine mutlu dönen Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki rakibi bugün belli olacak.
Lüksemburg temsilcisi FC Differ Dange ile Sloven takımı Maribor arasında oynanacak mücadele Kanarya'nın rakibini belirleyecek. İki takım arasında oynanan ilk maç 1-1 sona ererken, tur atlayan takımla Sarı-Lacivertliler 10 Ağustos Perşembe günü Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.