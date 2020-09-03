Fenerbahçe youtube hesabı nasıl izlenir?

Fenerbahçe Youtube hesabında özel içerikler taraftarların beğenisine sunuldu. Fenerbahçe Youtube hesabına ücretsiz üye olabilir ancak özel videoları izlemek için üyelik ücreti ödemeniz gerekiyor. Fenerbahçe Youtube hesabı Üç çeşit üyelik paketinin bulunduğu uygulamada, taraftarlar "Beyaz" paket üyeliği için aylık 5 TL, "Sarı" paket üyeliği için aylık 15 TL, "Lacivert" paket üyeliği için ise aylık 25 TL ödeme yapacak. Taraftarlar, sunulan paketler ile birlikte bağlılık rozetleri, özel emojiler, günlük antrenmanlar, maç günü yayınları, eğlenceli içerikler, altyapı maçları, maç özetleri, Vlog çekimleri ve kamera arkası görüntülere erişim sağlayabilecekler.
Youtube hesabına büyük önem veren Fenerbahçe kulübü artık KATIL özelliği ile özel içerikleri taraftarları ile buluşturuyor.FENERBAHÇE YOUTUBE HESABI KAÇ PARA?
Fenerbahçe YouTube KATIL uygulamasında taraftarları çok özel anlar ve sürprizler bekliyor. Üç çeşit üyelik paketi sunulan uygulamada taraftarlar "Beyaz" paket için 5 lira, "Sarı" paket için 15 lira ve "Lacivert" paket üyeliği içinse 25 lira ödeme yapacaklar.
Taraftarlar için sunulan paketlerde bağlılık rozetleri, özel emojiler, günlük antrenmanlar, maç günü yayınları, eğlenceli içerikler, altyapı maçları, maç özetleri ve kamera arkası görüntülere erişim imkanı olacak.FENERBAHÇE YOUTUBE HESABINA NASIL ÜYE OLUNUR?
- youtube.com adresini ziyaret edin veya YouTube uygulamasını açın.
- Desteklemek istediğiniz içerik üreticinin kanalına ya da yüklediği bir videoya gidin ve kanalında üyelikler özelliğini etkinleştirip etkinleştirmediğini kontrol edin.
- Katıl'ı tıklayın.
- Ödeme bilgilerinizi girmek için talimatları uygulayın.
- Satın al'ı tıklayın.
İşleminiz tamamlandıktan sonra bir karşılama duyurusu görürsünüz.FENERBAHÇE YOUTUBE İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe Youtube kanalına giriş yaparak videoların altındaki KATIL butonuna basmanız yeterli. Bu şekilde karşınıza çıkan yönergeleri takip ederek Fenerbahçe Youtube hesabına üye olabilirsiniz. FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL AYRICALIKLARI NELER?
1. Bağlılık Rozetleri
2. Özel Emojiler
3. Günlük Antrenmanlar
4. Maç Günü Yayınlar
5. Eğlenceli İçerikler
6. Altyapı Maçları
7. Maç Özetleri
8. Vlog çekimleri
9. Kamera ArkalarıBeyaz (5 TL / ay):
Yorumlarda ve canlı sohbette ismin yanında bağlılık rozetlerinin gösterilmesi
Canlı sohbette kullanılabilecek özel emoji
Üyelere özel videolar
Günlük antrenmanlar
Üyelere özel canlı sohbete erişim
Fotoğraf ve durum güncellemeleri
Altyapı maçlarıSarı (15 TL / ay):
Beyaz pakette sunulan ayrıcalıklara erişim
Yeni videolara daha erken erişim
Üyelere özel canlı yayın
Unutulmaz efsane maçlar
Paylaşım akışlarıLacivert (25 TL / ay):
Beyaz ve Sarı pakette sunulan ayrıcalıklara erişim
Her ay canlı yayınlar
Videolarda üyelerden bahsetme
Kamera arkası videoları