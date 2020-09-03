Fenerbahçe youtube hesabı kaç para?

Fenerbahçe Youtube'a yakın zamanda eklenen KATIL butonu ile birlikte Fenerbahçe kulübü ücretli Youtube içeriği sunan ilk futbol kulübü olarak Türkiye'de yayınına devam ediyor. Fenerbahçe Youtube hesabından erişilen özel içerikler sayesinde Fenerbahçeli taraftarlar takımlarına hem destek olurken hem de en özel içerikleri görebilme şansına erişecek. Fenerbahçe Youtube hesabına nasıl kayıt olunur? Fenerbahçe Youtube Katıl ayrıcalıkları nelerdir? gibi bilgileri öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz

03 Eylül 2020 08:35
Fenerbahçe youtube hesabı kaç para?
Fenerbahçe Youtube hesabında özel içerikler taraftarların beğenisine sunuldu. Fenerbahçe Youtube hesabına ücretsiz üye olabilir ancak özel videoları izlemek için üyelik ücreti ödemeniz gerekiyor. Fenerbahçe Youtube hesabı Üç çeşit üyelik paketinin bulunduğu uygulamada, taraftarlar "Beyaz" paket üyeliği için aylık 5 TL, "Sarı" paket üyeliği için aylık 15 TL, "Lacivert" paket üyeliği için ise aylık 25 TL ödeme yapacak. Taraftarlar, sunulan paketler ile birlikte bağlılık rozetleri, özel emojiler, günlük antrenmanlar, maç günü yayınları, eğlenceli içerikler, altyapı maçları, maç özetleri, Vlog çekimleri ve kamera arkası görüntülere erişim sağlayabilecekler.

Youtube hesabına büyük önem veren Fenerbahçe kulübü artık KATIL özelliği ile özel içerikleri taraftarları ile buluşturuyor.

FENERBAHÇE YOUTUBE HESABI KAÇ PARA?

Fenerbahçe YouTube KATIL uygulamasında taraftarları çok özel anlar ve sürprizler bekliyor. Üç çeşit üyelik paketi sunulan uygulamada taraftarlar "Beyaz" paket için 5 lira, "Sarı" paket için 15 lira ve "Lacivert" paket üyeliği içinse 25 lira ödeme yapacaklar.
 
Taraftarlar için sunulan paketlerde bağlılık rozetleri, özel emojiler, günlük antrenmanlar, maç günü yayınları, eğlenceli içerikler, altyapı maçları, maç özetleri ve kamera arkası görüntülere erişim imkanı olacak.

FENERBAHÇE YOUTUBE HESABINA NASIL ÜYE OLUNUR?

- youtube.com adresini ziyaret edin veya YouTube uygulamasını açın.
- Desteklemek istediğiniz içerik üreticinin kanalına ya da yüklediği bir videoya gidin ve kanalında üyelikler özelliğini etkinleştirip etkinleştirmediğini kontrol edin.
- Katıl'ı tıklayın.
- Ödeme bilgilerinizi girmek için talimatları uygulayın.
- Satın al'ı tıklayın.

İşleminiz tamamlandıktan sonra bir karşılama duyurusu görürsünüz.

FENERBAHÇE YOUTUBE İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe Youtube kanalına giriş yaparak videoların altındaki KATIL butonuna basmanız yeterli. Bu şekilde karşınıza çıkan yönergeleri takip ederek Fenerbahçe Youtube hesabına üye olabilirsiniz.



FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL AYRICALIKLARI NELER?

1. Bağlılık Rozetleri

2. Özel Emojiler

3. Günlük Antrenmanlar

4. Maç Günü Yayınlar

5. Eğlenceli İçerikler

6. Altyapı Maçları

7. Maç Özetleri

8. Vlog çekimleri

9. Kamera Arkaları

Beyaz (5 TL / ay):

Yorumlarda ve canlı sohbette ismin yanında bağlılık rozetlerinin gösterilmesi

Canlı sohbette kullanılabilecek özel emoji

Üyelere özel videolar

Günlük antrenmanlar

Üyelere özel canlı sohbete erişim

Fotoğraf ve durum güncellemeleri

Altyapı maçları

Sarı (15 TL / ay):

Beyaz pakette sunulan ayrıcalıklara erişim

Yeni videolara daha erken erişim

Üyelere özel canlı yayın

Unutulmaz efsane maçlar

Paylaşım akışları

Lacivert (25 TL / ay):

Beyaz ve Sarı pakette sunulan ayrıcalıklara erişim

Her ay canlı yayınlar

Videolarda üyelerden bahsetme

Kamera arkası videoları



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