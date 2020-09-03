Fenerbahçe youtube hesabı kaç para?

Fenerbahçe Youtube hesabında özel içerikler taraftarların beğenisine sunuldu. Fenerbahçe Youtube hesabına ücretsiz üye olabilir ancak özel videoları izlemek için üyelik ücreti ödemeniz gerekiyor. Fenerbahçe Youtube hesabı Üç çeşit üyelik paketinin bulunduğu uygulamada, taraftarlar "Beyaz" paket üyeliği için aylık 5 TL, "Sarı" paket üyeliği için aylık 15 TL, "Lacivert" paket üyeliği için ise aylık 25 TL ödeme yapacak. Taraftarlar, sunulan paketler ile birlikte bağlılık rozetleri, özel emojiler, günlük antrenmanlar, maç günü yayınları, eğlenceli içerikler, altyapı maçları, maç özetleri, Vlog çekimleri ve kamera arkası görüntülere erişim sağlayabilecekler.Youtube hesabına büyük önem veren Fenerbahçe kulübü artık KATIL özelliği ile özel içerikleri taraftarları ile buluşturuyor.Fenerbahçe YouTube KATIL uygulamasında taraftarları çok özel anlar ve sürprizler bekliyor. Üç çeşit üyelik paketi sunulan uygulamada taraftarlar "Beyaz" paket için 5 lira, "Sarı" paket için 15 lira ve "Lacivert" paket üyeliği içinse 25 lira ödeme yapacaklar.Taraftarlar için sunulan paketlerde bağlılık rozetleri, özel emojiler, günlük antrenmanlar, maç günü yayınları, eğlenceli içerikler, altyapı maçları, maç özetleri ve kamera arkası görüntülere erişim imkanı olacak.- youtube.com adresini ziyaret edin veya YouTube uygulamasını açın.- Desteklemek istediğiniz içerik üreticinin kanalına ya da yüklediği bir videoya gidin ve kanalında üyelikler özelliğini etkinleştirip etkinleştirmediğini kontrol edin.- Katıl'ı tıklayın.- Ödeme bilgilerinizi girmek için talimatları uygulayın.- Satın al'ı tıklayın.İşleminiz tamamlandıktan sonra bir karşılama duyurusu görürsünüz.Fenerbahçe Youtube kanalına giriş yaparak videoların altındaki KATIL butonuna basmanız yeterli. Bu şekilde karşınıza çıkan yönergeleri takip ederek Fenerbahçe Youtube hesabına üye olabilirsiniz.1. Bağlılık Rozetleri2. Özel Emojiler3. Günlük Antrenmanlar4. Maç Günü Yayınlar5. Eğlenceli İçerikler6. Altyapı Maçları7. Maç Özetleri8. Vlog çekimleri9. Kamera ArkalarıYorumlarda ve canlı sohbette ismin yanında bağlılık rozetlerinin gösterilmesiCanlı sohbette kullanılabilecek özel emojiÜyelere özel videolarGünlük antrenmanlarÜyelere özel canlı sohbete erişimFotoğraf ve durum güncellemeleriAltyapı maçlarıBeyaz pakette sunulan ayrıcalıklara erişimYeni videolara daha erken erişimÜyelere özel canlı yayınUnutulmaz efsane maçlarPaylaşım akışlarıBeyaz ve Sarı pakette sunulan ayrıcalıklara erişimHer ay canlı yayınlarVideolarda üyelerden bahsetmeKamera arkası videoları