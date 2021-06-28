Fenerbahçe yönetiminde kadın yönetici damgası!

Yeni bir döneme başlayan Fenerbahçe'de yönetim kurulu listesinde kadın yönetici sayısının artması dikkatlerden kaçmadı. Yeni branşlar, mevcut branşlar ve sosyal sorumluluk projelerinde bu isimler büyük önem taşıyacak

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe yönetiminde kadın yönetici damgası!
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28 Haziran 2021 08:18
Başkan Ali Koç'un yeni yönetiminde özellikle kadın yöneticilerin artması dikkatlerden kaçmadı.

Simla Türker Bayazıt ile yola devam edilirken Nüket Küçükel Ezberci, Esin Güral Argat ve Selma Altay Rodopman da yönetim kurulunda yer aldı.

Yeni dönemde kadın futbol takımının kurulması, sosyal sorumluluk projeleri ve HeForShe çalışmalarına ağırlık verecek olan sarı-lacivertlilerde bu dört isim büyük önem taşıyacak.

Ayrıca geçtiğimiz dönemde voleybol takımlarındaki başarılarıyla dikkat çeken Simla Türker Bayazıt ile Fenerbahçe Doğuş Yelken takımında istikrarlı ve başarılı işlere imza atan Selma Altay Rodopman yeni dönemde aktif isimler olacak.

Ankara kökenli bir isim olan Nüket Küçükel Ezberci de kurulacak kadın futbol takımı ve sosyal sorumluluk projelerinde ön planda olacak. Tecrübeli bir iş insanı olan Esin Güral Argat da deneyimleri ve birikimleriyle kulüpte önemli bir konumda olacak.


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