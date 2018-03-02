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Fenerbahçe yöneticisinden olay tweet!

Fenerbahçe yöneticisi Selim Kosif, sosyal medyada Quaresma ile ilgili yapılan bir paylaşımı retweet etti.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe yöneticisinden olay tweet!
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02 Mart 2018 01:59
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı maçın ardından sosyal medyada Quaresma ile ilgili bir paylaşımı retweet etti.

"Kalabalıkta yumruk sallayıp sonra kalabalığın arkasına saklanıp "tutmayın beni" ayaklarına yatan korkak tavuk... Bırakın futbolcu demeye,erkek demeye bin şahit lazım." şeklinde yapılan paylaşımı retweet eden Selim Kosif'in PFDK'ya sevkedilme ihtimali bulunuyor.

MELO SEVKEDİLMİŞTİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'nun twitter adresinden Aziz Yıldırım'a edilen küfrü retweet etmesi nedeniyle Brezilyalı futbolcuya 2 maç ceza vermişti.



 

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