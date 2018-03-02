Fenerbahçe yöneticisinden olay tweet!

Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi, Beşiktaş ile2-2 berabere kaldığı maçın ardından sosyal medyada Quaresma ile ilgili bir paylaşımı retweet etti."Kalabalıkta yumruk sallayıp sonra kalabalığın arkasına saklanıp "tutmayın beni" ayaklarına yatan korkak tavuk... Bırakın futbolcu demeye,erkek demeye bin şahit lazım." şeklinde yapılan paylaşımı retweet eden Selim Kosif'in PFDK'ya sevkedilme ihtimali bulunuyor.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'nun twitter adresinden Aziz Yıldırım'a edilen küfrü retweet etmesi nedeniyle Brezilyalı futbolcuya 2 maç ceza vermişti.