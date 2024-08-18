Fenerbahçe Yöneticisi Alper Alpoğlu: 'Ali Koç'un statta olması hukuk dışı değildir'

Süper Lig'in ikinci haftasında dün akşam oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının devre arasında deplasman tribününe giden Başkan Ali Koç'a Fatih Özkan adında bir şahış saldırı düzenledi. Yaşanılan olayların ardından Fenerbahçe Yöneticisi Alper Alpoğlu'ndan bir açıklama geldi.
Alper Alpoğlu, X'te yaptığı paylaşımda;
"Belli bazı şahıslar ve hesaplar, Başkanımızın 90 günlük hak mahrumiyeti cezasına rağmen stada geldiğini, kuralsız hareket ettiğini kasten gündeme getirerek manipülasyon yapmaya çalışmaktadır. Gerçek şudur ki; Futbol Disiplin Talimatı 97/4'e göre kulüplerin başkan ve yöneticileri hakkında verilen hak mahrumiyeti cezaları çevirilebilmektedir. İlgili ceza da bu şekilde infaz edilmiştir. Dolayısıyla Başkanımızın statta olması ile ilgili kuralsız, hukuk dışı hiçbir durum yoktur."
ifadelerini kullandı.
Alper Alpoğlu, X'te yaptığı paylaşımda;
"Belli bazı şahıslar ve hesaplar, Başkanımızın 90 günlük hak mahrumiyeti cezasına rağmen stada geldiğini, kuralsız hareket ettiğini kasten gündeme getirerek manipülasyon yapmaya çalışmaktadır. Gerçek şudur ki; Futbol Disiplin Talimatı 97/4'e göre kulüplerin başkan ve yöneticileri hakkında verilen hak mahrumiyeti cezaları çevirilebilmektedir. İlgili ceza da bu şekilde infaz edilmiştir. Dolayısıyla Başkanımızın statta olması ile ilgili kuralsız, hukuk dışı hiçbir durum yoktur."
ifadelerini kullandı.