Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovacko ile eşleşmiş oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek
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27 Temmuz 2022 22:55
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 0-0'ın rövanşında 2-1 mağlup olarak elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Çekya temsilcisi Slovacko ile eşleşen Fenerbahçe, ilk maçını 4 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda, rövanş maçını ise 11 Ağustos'ta Miroslava Valenty Stadı'nda oynayacak.

Fenerbahçe rakibini elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak için play-off oynayacak.

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