Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 0-0'ın rövanşında 2-1 mağlup olarak elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda devam edecek.
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Çekya temsilcisi Slovacko ile eşleşen Fenerbahçe, ilk maçını 4 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda, rövanş maçını ise 11 Ağustos'ta Miroslava Valenty Stadı'nda oynayacak.
Fenerbahçe rakibini elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak için play-off oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Çekya temsilcisi Slovacko ile eşleşen Fenerbahçe, ilk maçını 4 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda, rövanş maçını ise 11 Ağustos'ta Miroslava Valenty Stadı'nda oynayacak.
Fenerbahçe rakibini elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak için play-off oynayacak.
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