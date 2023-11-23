Fenerbahçe yıldız isimle görüşmelere başlıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, yıldız orta saha oyuncusu Rade Krunic için Avrupa devi Milan ile pazarlıklarına kısa sürede yeniden başlaması bekleniyor. İtalyan devi bu kez oyuncusunun satışına daha sıcak bakıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe yıldız isimle görüşmelere başlıyor
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23 Kasım 2023 08:00
Son güncelleme 23 Kasım 2023 08:11
Fenerbahçe'de yaz döneminde olduğu gibi ara transfer penceresinde de orta sahanın öncelikli adayı belli oldu.

Yıldız orta saha oyuncusu Rade Krunic'in de Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakması ve takımı Milan'ın Bocalı Fernandez'in transferinde sona gelmesiyle en önemlisi İsmail Kartal'ın 29 yaşındaki futbolcuyu çok istemesi, yönetimin yeniden kolları sıvamasını sağladı. Fenerbahçe'nin, kısa sürede İtalyan deviyle bir kez daha pazarlıklara başlayacağı öğrenildi.

Bu kez daha şanslı!

Milan, Rade Krunic'in yerini dolduracağı için bu kez oyuncunun satışına sıcak bakıyor. Ancak Sarı-Lacivertliler'den, yaz dönemindeki teklifi almaları zor. Fenerbahçe, Kartal'ın ısrarla istediği Boşnak orta saha oyuncusu için sezon başında bonservis bedeli 12 milyon Euro'ya kadar çıkmıştı. Yönetim bu kez masaya çok daha düşük bir rakamla oturacak. Sarı-lacivertliler, Krunic'in ayrılık konusunda ısrarcı olması halinde bu transferi kendi istediği ücrete bitirme konusunda iyimser.

Dzeko teması kesmeyecek

Yönetici Selahattin Baki ile sportif direktör Mario Branco'nun önümüzdeki ay Milano'ya giderek pazarlıklara resmen başlamaları bekleniyor. Fenerbahçe'nin hedefi, transferi 7-8 milyon Euro civarında bir bedele bitirmek. Ancak ocak ayında oyuncu satılması halinde, bu rakam biraz daha yükselebilir. Bu süreçte Edin Dzeko'nun da sık sık vatandaşı Krunic ile temasta olacağı kaydedildi. 



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