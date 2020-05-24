YİĞİTALİ BAYRAK KİMDİR?

Fenerbahçe Süper Lig'in kalan sezonu için hazırlanırken öte yandan yeni sezonun planlaması şimdiden yapılmaya başlandı. Yeni sezon için transfer görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli takımın gündemine sürpriz bir isim geldi.Hem ekonomik sıkıntılarla hem de koronavirüs salgının getirdiği sorunlarla uğraşan Fenerbahçe transferde maliyeti düşük isimlere yöneldi. Başkan Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada transferde yerli futbolculara yöneldiklerinin sinyalini vermişti.Bunun ardından Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekibi Gölcük'ten 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile anlaşmaya varmıştı. Yeni transfer yine TFF 3. Lig'inden olacak... Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekibi Belediye Derince Spor Kulübü'nde forma giyenile ilgileniyor.23 yaşındaki futbolcu 10 numara mevkinde oynuyor. Yiğitali Bayrak için Denizli, Konyaspor, Kasımpaşa ve Altınordu takımları da devreye girdi. 10 numaralı futbolcu bu sezon 27 maçta forma giyerken 7 gol 6 asist yaptı.