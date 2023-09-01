Fenerbahçe'yi yasak bile durduramadı!

Maribor karşısında seyirci cezası alan Fenerbahçe'de gurbetçiler yasak dinlemedi. Birçok Fenerbahçe taraftarı stadyumda yerini alarak Fenerbahçe'ye destek verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'yi yasak bile durduramadı!
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01 Eylül 2023 10:01
UEFA, bir önceki turda Maribor deplasmanında çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe taraftarına dış sahadaki ilk maçta seyirci yasağı getirmişti.  

Bu nedenle dünkü karşılaşmada sarı-lacivertliler için yer ayrılmadı ve bilet satılmadı. 



Buna rağmen gurbetçiler, karşılaşmadan önce maçın oynandığı De Grolsch Veste'nin önünde toplandı. Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe lehine tezahüratlar yaptı. Bu taraftarlardan bazıları stada girerek stadyumdaki yerini aldı. 

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