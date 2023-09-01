Fenerbahçe'yi yasak bile durduramadı!

UEFA, bir önceki turda Maribor deplasmanında çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe taraftarına dış sahadaki ilk maçta seyirci yasağı getirmişti.
Bu nedenle dünkü karşılaşmada sarı-lacivertliler için yer ayrılmadı ve bilet satılmadı.
Buna rağmen gurbetçiler, karşılaşmadan önce maçın oynandığı De Grolsch Veste'nin önünde toplandı. Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe lehine tezahüratlar yaptı. Bu taraftarlardan bazıları stada girerek stadyumdaki yerini aldı.
Bu nedenle dünkü karşılaşmada sarı-lacivertliler için yer ayrılmadı ve bilet satılmadı.
Buna rağmen gurbetçiler, karşılaşmadan önce maçın oynandığı De Grolsch Veste'nin önünde toplandı. Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe lehine tezahüratlar yaptı. Bu taraftarlardan bazıları stada girerek stadyumdaki yerini aldı.