Fenerbahçe'yi umutlandıran Nino gelişmesi

Fenerbahçe'nin stoperdeki 1 numaralı hedefi olan Nino konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı oyuncu, Fluminense'nin sözleşme uzatma teklifine bu hafta yanıt verecekti. Ancak 25 yaşındaki oyuncu, kararını bildirmek için ekstra zaman istedi. Ülke basınında çıkan haberlere göre Fluminense, Nino'nun ayrılık ihtimali nedeniyle yerini doldurmak için kolları sıvadı.



Kiralamak istiyorlar



Fluminense'nin, Cuiaba forması giyen Joaquim'i kadrosuna katmak istediği kaydedildi. Teknik direktör Fernando Diniz'in 23 yaşındaki stoperle ilgili olarak olumlu rapor verdiği belirtildi. Fluminense yönetimi, Joaquim'i ilk etapta kiralamak istese de Cuiaba'nın oyuncuyu satmaktan yana olduğu kaydedildi.



Yönetimin kozu fazla



Bu transferin gerçekleşmesi halinde Fluminense'nin, Nino'nun ayrılmasına onay verme ihtimali fazlasıyla artacak. Fenerbahçe'nin yanı sıra Hollanda ve Meksika'dan başarılı savunmacıya talipler var. Meksika'dan Tigres'in ekonomik olarak teklifinin daha yüksek olması muhtemel. Hollanda'dan ilgilenen kulüple ilgili bilgi verilmese de bu takımın Feyenoord olduğu öne sürüldü. Nino'nun Avrupa'yı istemesi, Brezilya futbolunda kısa sürede büyük bir etki yaratan Jorge Jesus kozu ve maddi olarak iyi bir teklif sunma ihtimali Sarı-lacivertlileri bir adım öne geçirebilir.





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