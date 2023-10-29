29 Ekim

Fenerbahçe'yi tutabilene aşk olsun: 19'da 19

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 19 resmi maçın tamamını kazanarak ulaşılabilmesi güç bir istatistik yakaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'yi tutabilene aşk olsun: 19'da 19
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29 Ekim 2023 23:09
Teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde sezona fırtına gibi giren Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Trendyol Süper Lig'de oynadığı tüm maçlardan galip ayrılmayı başardı.

19 MAÇTIR KAZANIYOR

UEFA Konferans Ligi elemeleri ve gruplarda çıktığı toplam 9 maçı da kazanan sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de de 10'da 10 yaparak bu sezonki galibiyet serisini 19 maça yükseltmiş oldu.

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