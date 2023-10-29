Fenerbahçe'yi tutabilene aşk olsun: 19'da 19

Teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde sezona fırtına gibi giren Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Trendyol Süper Lig'de oynadığı tüm maçlardan galip ayrılmayı başardı.
19 MAÇTIR KAZANIYOR
UEFA Konferans Ligi elemeleri ve gruplarda çıktığı toplam 9 maçı da kazanan sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de de 10'da 10 yaparak bu sezonki galibiyet serisini 19 maça yükseltmiş oldu.
19 MAÇTIR KAZANIYOR
UEFA Konferans Ligi elemeleri ve gruplarda çıktığı toplam 9 maçı da kazanan sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de de 10'da 10 yaparak bu sezonki galibiyet serisini 19 maça yükseltmiş oldu.
Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 19 resmi maçın tamamını kazandı.
✅5-0 Zimbru
✅4-0 Zimbru
✅3-1 Maribor
✅2-1 Gaziantep
✅3-0 Maribor
✅2-0 Samsunspor
✅5-1 Twente
✅1-0 Twente
✅1-0 Ankaragücü
✅3-2 Antalyaspor
✅3-1 Nordsjaelland
✅1-0 Alanyaspor
✅4-0 Başakşehir
✅5-0 Çaykur… pic.twitter.com/nyGW34DcaY
— Sporx (@sporx) October 29, 2023