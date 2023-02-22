Fenerbahçe'yi pişman eden dörtlü

Fenerbahçe'ye pek çok açıdan önemli ve olumlu ivme kazandıran teknik patron Jorge Jesus, transferde aynı başarıyı sağlayamadı. Portekizli çalıştırıcının transfer ettirdiği dört futbolcu sezon bitmeden gözden çıkarıldı: Bruma, Alioski, Lincoln ve Gustavo Henrique.Galatasaray geçmişi olan Bruma, sözleşmesindeki madde nedeniyle 4.2 milyon euroya alındı, Braga'ya maaşının bir bölümü karşılanarak kiralandı; iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.Stoper Gustavo Henrique iki yıllığına kiralandı ama kadroya giremiyor, ayrılmak için bir 1.5 yıllık alacağını talep ediyor. Kiralık gelen Alioski'nin de gönderilmesine çalışılıyor ancak oyuncu kalmak istiyor; kendisine bulunan kulüpleri de beğenmiyor. 3.5 milyon euroya transfer edilen Lincoln de inişli çıkışlı performansıyla beklentileri karşılayamadı. Onun da 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.