Fenerbahçe'yi orta sahası coşturdu!

Fenerbahçe'nin son dönemdeki yaşadığı çıkışta orta saha oyuncularının rolü büyük...
Mert Hakan 5'i son 6 maçında 7 asist yaparken, Zajc 9 gol ve 2 asistle oynuyor. Arda Güler 3 gol+3 asist üretirken, Pelkas 4 gol kaydetti.
İrfan Can 3 gol+6 asist, Crespo 1 gol+2 asist, Sosa 2 asist, Gustavo 1 gol üretti. Kadro dışı kalan Mesut Özil de oynadığı sürede 8 gol atıp, 2 asist kaydetti.
Ligdeki 67 golün 53'ü orta sahadaki isimlerin katkısıyla geldi.
Mert Hakan 5'i son 6 maçında 7 asist yaparken, Zajc 9 gol ve 2 asistle oynuyor. Arda Güler 3 gol+3 asist üretirken, Pelkas 4 gol kaydetti.
İrfan Can 3 gol+6 asist, Crespo 1 gol+2 asist, Sosa 2 asist, Gustavo 1 gol üretti. Kadro dışı kalan Mesut Özil de oynadığı sürede 8 gol atıp, 2 asist kaydetti.
Ligdeki 67 golün 53'ü orta sahadaki isimlerin katkısıyla geldi.
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