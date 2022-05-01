Fenerbahçe'yi orta sahası coşturdu!

Son dönemdeki çıkışta orta saha oyuncularının rolü büyük. Mert Hakan 5'i son 6 maçında 7 asist yaparken, Zajc 9 gol ve 2 asistle oynuyor. Arda Güler 3 gol+3 asist üretirken, Pelkas 4 gol kaydetti. İrfan Can 3 gol+6 asist, Crespo 1 gol+2 asist, Sosa 2 asist, Gustavo 1 gol üretti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'yi orta sahası coşturdu!
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01 Mayıs 2022 14:25
Fenerbahçe'nin son dönemdeki yaşadığı çıkışta orta saha oyuncularının rolü büyük...

Mert Hakan 5'i son 6 maçında 7 asist yaparken, Zajc 9 gol ve 2 asistle oynuyor. Arda Güler 3 gol+3 asist üretirken, Pelkas 4 gol kaydetti.

İrfan Can 3 gol+6 asist, Crespo 1 gol+2 asist, Sosa 2 asist, Gustavo 1 gol üretti. Kadro dışı kalan Mesut Özil de oynadığı sürede 8 gol atıp, 2 asist kaydetti.

Ligdeki 67 golün 53'ü orta sahadaki isimlerin katkısıyla geldi.

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