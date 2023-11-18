Fenerbahçe'yi fikstürde bekleyen büyük avantaj!

Milli ara dönüşünde 1 ay içerisinde 6 karşılaşmaya çıkacak Fenerbahçe, bu maçların sadece birinde İstanbul dışına çıkacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'yi fikstürde bekleyen büyük avantaj!
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18 Kasım 2023 12:42
Fenerbahçe, milli ara dönüşü 1 aylık periyotta 6 maça çıkacak. İlk olarak Karagümrük'le karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, ardından Nordsjaelland deplasmanına gidecek.

Daha sonrasında Sivas'la Kadıköy'de oynayacak olan kanarya, 9 Aralık'ta ise Beşiktaş deplasmanında olacak.

Fenerbahçe, ardından sırasıyla Spartak Trnava ve Konyaspor ile de iç sahada karşılaşacak.

Böylece Fenerbahçe, 1 aylık süreçte sadece iki kez deplasmana gidecek. Bu deplasmanların 1'i ise İstanbul'da olacak. 

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