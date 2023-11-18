Fenerbahçe'yi fikstürde bekleyen büyük avantaj!

Fenerbahçe, milli ara dönüşü 1 aylık periyotta 6 maça çıkacak. İlk olarak Karagümrük'le karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, ardından Nordsjaelland deplasmanına gidecek.
Daha sonrasında Sivas'la Kadıköy'de oynayacak olan kanarya, 9 Aralık'ta ise Beşiktaş deplasmanında olacak.
Fenerbahçe, ardından sırasıyla Spartak Trnava ve Konyaspor ile de iç sahada karşılaşacak.
Böylece Fenerbahçe, 1 aylık süreçte sadece iki kez deplasmana gidecek. Bu deplasmanların 1'i ise İstanbul'da olacak.
Daha sonrasında Sivas'la Kadıköy'de oynayacak olan kanarya, 9 Aralık'ta ise Beşiktaş deplasmanında olacak.
Fenerbahçe, ardından sırasıyla Spartak Trnava ve Konyaspor ile de iç sahada karşılaşacak.
Böylece Fenerbahçe, 1 aylık süreçte sadece iki kez deplasmana gidecek. Bu deplasmanların 1'i ise İstanbul'da olacak.