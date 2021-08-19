Fenerbahçe'yi ÇILDIRTAN iki karar: Penaltı verilmedi

Fenerbahçe'nin HJK Helsinki ile oynadığı mücadelenin ilk yarısında Fransız hakemin 2 penaltı pozisyonunda devam kararı vermesi tepki topladı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'yi ÇILDIRTAN iki karar: Penaltı verilmedi
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19 Ağustos 2021 22:35
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde Helsinki ile oynadığı maçın ilk yarısında tepki yaratan kararlar çıktı.

Fransız hakem Benoit Bastien, 34. ve 40. dakikalarda sarı-lacivertlilerin penaltı beklediği pozisyonlarda "devam" kararı verdi.

34. dakikada Fenerbahçe atağında Gustavo'nun pasıyla Novak ceza alanında topla buluştu ve rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ancak penaltı için düdük çalmadı. 40. dakikada ise sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında ceza alanına çevirilen top Helsinki savunmasından döndü, Fenerbahçeli oyuncuların elle oynama nedeniyle penaltı beklentisine hakem devam kararı verdi.

Eski hakem ve hakem yorumcusu Deniz Çoban da pozisyon için, "Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi" şeklinde yorum yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ön elemelerinde VAR sistemi kullanılmıyor.


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