Fenerbahçe'yi bekleyen yoğun fikstür

Fenerbahçe, milli aradan sonra ekim ayında tam 8 karşılaşmaya birden çıkacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'yi bekleyen yoğun fikstür
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21 Eylül 2022 13:42
Fenerbahçe, milli aradan sonra ekim ayında tam 8 karşılaşmaya birden çıkacak.

2 Ekim'de Beşiktaş ile deplasmanda derbi oynayacak. 6 Ekim'de Larnaca'yı ağırlayacak. 9 Ekim'de Karagümrük ile kapışacak.

13 Ekim'de Larnaca maçı için Güney Kıbrıs'a gidecek. 17'sinde Başkent'te Ankaragücü sınavına çıkacak. 22'sinde Başakşehir'i konuk edecek. 27'sinde ise Rennes ile randevu Kadıköy'de olacak.

Ekim ayı, 30'unda İstanbulspor ile deplasmanda oynanacak maçla sona erecek. 

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