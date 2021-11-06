Fenerbahçe'yi ayağa kaldıran üçlü!

Max Meyer, Mert Hakan ve Sosa'dan kurulu orta saha organizasyonu Fenerbahçe'yi yeni bir kimliğe kavuşturdu ve ayağa kaldırdı. Bu üçlünün pas isabeti %85'leri bulurken, hem savunma hem de hücum aksiyonlarına katkıları da Fenerbahçe'nin daha dengeli bir takım olmasını sağladı.



Fenerbahçe, Belçika'da zafere koşarken birbirinden güzel 3 gol de galibiyetin artısı oldu.



Teknik direktör Vitor Pereira'nın ilk 11'i herkesi şaşırtsa da orta saha tercihleri takımı ayağa kaldırdı. Meyer ve Mert Hakan kusursuz oynarken Alman oyuncu %89.5'lik pas isabetinin yanı sıra kazandığı 5 ikili mücadele ile takımı toparladı.



Mert Hakan Yandaş ise eski günlerine nazire yaptığı mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle bitirdi. Tecrübeli oyuncunun, %82.4'lük pas isabeti ile 2 kez de top kapması takımın orta sahadaki dinamizmini artırdı.



SOSA, YENİ SİSTEMDE LİDERLİĞİNİ GÖSTERDİ



Otoriteler, Fenerbahçe'nin orta sahasının daha dengeli olduğu konusunda birleşirken, %86'lık pas isabetine ulaşan Jose Sosa'nın da bu düzende takımı daha iyi beslediği gözler önüne serildi. Bu üçlünün pas isabeti yüzde 85'leri buldu.



Orta sahanın savunma yönünün de etkili oluşu Pereira'nın üçlü defens sistemini de destekledi. Her iki kanattaki oyuncuların savunmada aksadığı anlarda Meyer-Mert Hakan-Sosa üçlüsü bu açıkları kapattı.





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