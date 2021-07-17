Fenerbahçe yeniden Cornelius'a yöneldi

İtalyan basınının haberlerine göre, forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Danimarkalı Andreas Cornelius ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe yeniden Cornelius'a yöneldi
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17 Temmuz 2021 23:55
Fenerbahçe'nin forvet transferinde yeniden Andreas Cornelius'a yöneldi ve transferin bitme aşamasına geldiği iddia edildi.

İtalyan basınının haberlerine göre Andreas Cornelius ile uzun süredir ilgilenen Fenerbahçe'nin yeniden Danimarkalı golcüyle görüşmelere başladığı aktarıldı. Haberde, Cornelius ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin oyuncunun tatili bittikten sonra imzaların atılabileceği yazıldı.

Danimarka formasıyla EURO 2020'de boy gösteren Andreas Evald Cornelius'un adı daha önce Trabzonspor ve Beşiktaş'ın ile de anılmıştı.

Cornelius EURO 2020'de 4 maçta 58 dakika forma giymiş ancak gol kaydedememişti.

Bonservisi Serie A'dan düşen Parma'da bulunan Andreas Cornelius, geçen sezon toplam 29 maçta 1 gol 4 asist yapmıştı.

28 yaşındaki isim en gollü sezonunu 2016-2017 sezonunda Kopenhag formasıyla 48 maçta 21 gol kaydederek yaşayıp ertesi sezon Atalanta'ya transfer olmuştu.


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