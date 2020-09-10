Fenerbahçe yeni stoperini bekliyor: Marcel Tisserand

Bir yandan limit sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe diğer yandan transfere devam ediyor. Kanarya, savunma için Alman kulüplerinden Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand ve oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı.



Kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 4 yıllık imzayı atacak olan 27 yaşındaki stoperin, pazartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Demokratik Kongolu futbolcu, 2018'de 7 milyon Euro bonservisle Ingolstadt'tan Wolfsburg'a transfer olmuştu.



KAVUŞMA GÜNÜ!



Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in transferine son nokta bugün konuluyor. Sarı-lacivertli kulübün, Lazio ile görüşmelere başlandığını açıkladığı Kosovalı golcü, İtalyan ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe bu transferden bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'yu kasasına koyacak. Çaykur Rizespor ise yüzde 15 pay alacak.



EMRE BELÖZOĞLU ORTAYA ÇIKTI



Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nin aydınlatması için Aksa Elektrik ile anlaşma imzaladı. Sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu da ilk kez bir fotoğrafta görüntülendi. Belözoğlu'nun, Çaykur Rize maçı sonrası görevinin resmen açıklanacağı öğrenildi.



