Fenerbahçe yeni sezona 50 futbolcuyla başlıyor

Yeni sezon çalışmalarına 1 Temmuz'da başlayacak olan Fenerbahçe'de oyuncu sayısının fazlalığı problem yaratıyor.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe yeni sezona 50 futbolcuyla başlıyor
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29 Haziran 2021 10:14
Fenerbahçe yeni sezonun ilk idmanı öncesinde sadece teknik adam değil kadrodaki oyuncu enflasyonuyla ilgili de sıkıntı yaşıyor. Henüz sadece bir transfer yapıldı (Serdar Dursun), takımdan ayrılan tek isim ise Michael Frey oldu.

Fenerbahçe'nin elinde kiradan dönenler ve altyapıdan gelen isimlerle birlikte tam 46 sözleşmeli oyuncu bulunuyor. Samandıra'nın şartları bile bu kadar fazla futbolcuyu ağırlamaya müsaade etmiyor.

Yeni yapılacak transferlerle birlikte 50'yi aşacak futbolcu sayısının yarı yarıya azaltılması gerekiyor.

Tüm bunların hangi mali şartlarla yapılacağı ise merak konusu. Kısacası Fenerbahçe, sezona sıkıntılarla başlıyor.


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