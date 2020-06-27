Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 29. hafra karşılaşmasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.



Saat 18:30'da başlayacak karşılaşma beIN Sport'tan naklen yayınlanacak.



Fenerbahçe bu karşılaşmaya 43 puanla girerken Yeni Malatyaspor ise 28 puanda.



İki takımın eksikleri



Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmazken izin alarak ülkesine dönen Miha Zajc kadroda yer almıyor.



Yeni Malatyaspor'da uzun süredir bulunmayan Eren Tozlu bu maçta da yok. Öte yandan teknik direktör Hikmet Karaman cezası nedeniyle kenarda takımını yönetemeyecek.



Muhtemel 11'ler



Fenerbahçe



Altay Bayındır

Nabil Dirar

Serdar Aziz

Simon Falette

Hasan Ali Kaldırım

Luiz Gustavo

Ozan Tufan

Ferdi Kadıoğlu

Deniz Türüç

Garry Rodrigues

Vedat Muriqi



Yeni Malatyaspor



Fabien Farnolle

Issam Chebake

Arturo Mina

Teenage Hadebe

Sakıb Aytaç

Afriyie Acquah

Robin Yalçın

Gökhan Töre

Murat Yıldırım

Moryke Fofana

Umut Bulut



6. karşılaşma



Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 6. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 5 maçtan 3'ünü sarı-lacivertliler, birini sarı-siyahlılar kazandı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 8 golüne, Malatya ekibi 4 golle yanıt verdi.



Fenerbahçe, evinde oynadığı 2 maçta Yeni Malatyaspor'u 3-1 ve 3-2'lik skorlarla mağlup etti.



Emre Belözoğlu dönüyor



Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Serdar Aziz ve kart cezası nedeniyle kadroda bulunmayan Emre Belözoğlu yeniden takımdaki yerini alacak.



3 oyuncu ceza sınırında



Fenerbahçe'de BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Göztepe maçında forma giyemeyecek.



