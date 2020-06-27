Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 29. hafra karşılaşmasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.
Saat 18:30'da başlayacak karşılaşma beIN Sport'tan naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe bu karşılaşmaya 43 puanla girerken Yeni Malatyaspor ise 28 puanda.
İki takımın eksikleri
Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmazken izin alarak ülkesine dönen Miha Zajc kadroda yer almıyor.
Yeni Malatyaspor'da uzun süredir bulunmayan Eren Tozlu bu maçta da yok. Öte yandan teknik direktör Hikmet Karaman cezası nedeniyle kenarda takımını yönetemeyecek.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe
Altay Bayındır
Nabil Dirar
Serdar Aziz
Simon Falette
Hasan Ali Kaldırım
Luiz Gustavo
Ozan Tufan
Ferdi Kadıoğlu
Deniz Türüç
Garry Rodrigues
Vedat Muriqi
Yeni Malatyaspor
Fabien Farnolle
Issam Chebake
Arturo Mina
Teenage Hadebe
Sakıb Aytaç
Afriyie Acquah
Robin Yalçın
Gökhan Töre
Murat Yıldırım
Moryke Fofana
Umut Bulut
6. karşılaşma
Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 6. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 5 maçtan 3'ünü sarı-lacivertliler, birini sarı-siyahlılar kazandı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 8 golüne, Malatya ekibi 4 golle yanıt verdi.
Fenerbahçe, evinde oynadığı 2 maçta Yeni Malatyaspor'u 3-1 ve 3-2'lik skorlarla mağlup etti.
Emre Belözoğlu dönüyor
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Serdar Aziz ve kart cezası nedeniyle kadroda bulunmayan Emre Belözoğlu yeniden takımdaki yerini alacak.
3 oyuncu ceza sınırında
Fenerbahçe'de BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Göztepe maçında forma giyemeyecek.
Saat 18:30'da başlayacak karşılaşma beIN Sport'tan naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe bu karşılaşmaya 43 puanla girerken Yeni Malatyaspor ise 28 puanda.
İki takımın eksikleri
Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmazken izin alarak ülkesine dönen Miha Zajc kadroda yer almıyor.
Yeni Malatyaspor'da uzun süredir bulunmayan Eren Tozlu bu maçta da yok. Öte yandan teknik direktör Hikmet Karaman cezası nedeniyle kenarda takımını yönetemeyecek.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe
Altay Bayındır
Nabil Dirar
Serdar Aziz
Simon Falette
Hasan Ali Kaldırım
Luiz Gustavo
Ozan Tufan
Ferdi Kadıoğlu
Deniz Türüç
Garry Rodrigues
Vedat Muriqi
Yeni Malatyaspor
Fabien Farnolle
Issam Chebake
Arturo Mina
Teenage Hadebe
Sakıb Aytaç
Afriyie Acquah
Robin Yalçın
Gökhan Töre
Murat Yıldırım
Moryke Fofana
Umut Bulut
6. karşılaşma
Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 6. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 5 maçtan 3'ünü sarı-lacivertliler, birini sarı-siyahlılar kazandı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 8 golüne, Malatya ekibi 4 golle yanıt verdi.
Fenerbahçe, evinde oynadığı 2 maçta Yeni Malatyaspor'u 3-1 ve 3-2'lik skorlarla mağlup etti.
Emre Belözoğlu dönüyor
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Serdar Aziz ve kart cezası nedeniyle kadroda bulunmayan Emre Belözoğlu yeniden takımdaki yerini alacak.
3 oyuncu ceza sınırında
Fenerbahçe'de BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Göztepe maçında forma giyemeyecek.