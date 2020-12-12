Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: Muhtemel 11

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.



Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.



Fenerbahçe topladığı 23 puanla 3. sırada maça çıkarken Yeni Malatyaspor'un oynadığı 10 maçta 13 puanı bulunuyor.



İki takımın eksikleri



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Kemal Ademi, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti'nin yanı sıra cezalı Serdar Aziz sahada olamayacak.



Yeni Malatyaspor'da sakatlığı süren Jody Lukoki ve Wallace Fortuna dos Santos dışında eksik oyuncu bulunmuyor.



Muhtemel 11'ler



Fenerbahçe

Altay

Gökhan

Sadık

Tisserand

Caner

Sosa

Gustavo

Ozan

Ferdi

Pelkas

Cisse



Yeni Malatyaspor

Abdulsamed

Zeki

Semih

Hadebe

Hafez

Acquah

Ndayishimiye

Umut

Cueva

Fofana

Kubilay



Yeni Malatya 3. kez F.Bahçe deplasmanında



Ligde ilk olarak 2017-2018 sezonunda yer alan Yeni Malatyaspor Fenerbahçe ile İstanbul'da 3 resmi maç yaptı.



Bu karşılaşmalarının tamamında Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe İstanbul'daki lig karşılaşmalarından 3-1, 3-2 ve 3-2'lik galibiyetlerle ayrıldı.



İstanbul'da sadece Beşiktaş'a karşı kazandılar



Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla oynadığı 17 maçta sadece bir galibiyet alabildi.



2017-2018 sezonundan itibaren Süper Lig'de yer alan Malatya temsilcisi, İstanbul takımları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'e karşı oynadığı maçlarda sadece bir kez 3 puan sevinci yaşadı. Bu galibiyeti de 2019-2020 sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan müsabakada Beşiktaş'a karşı elde etti.



Malatya deplasmanda kazanamıyor



Malatya temsilcisi, bu sezon ligdeki 5 iç saha maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. 5 maçta 11 puan toplayan Malatya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde 3 gol gördü.



İç saha puan cetvelinde 7'inci sırada yer alan Yeni Malatyaspor, deplasman maçlarında ise iç sahanın uzağında kaldı. Deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan Malatya temsilcisi, 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayıp 2 puanla dış saha puan cetvelinde son sıralarda aldı.



Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşılaşmasıyla hem deplasmanda kazanamama problemini sonlandırmak hem de rakibine karşı deplasmandaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.



